Covid: Oms, situazione globale sarà critica nei prossimi mesi (2)

- “Durante la pandemia, la domanda di ossigeno è cresciuta in modo esponenziale. A giugno, quando c'erano circa 140.000 nuovi casi di Covid-19 al giorno, il fabbisogno globale di ossigeno è stato stimato in circa 88.000 grandi bombole ogni giorno in tutto il mondo. Con l'aumento dei casi giornalieri in tutto il mondo a oltre 400.000, il fabbisogno di ossigeno è salito a 1,2 milioni di bombole”, ha dichiarato Tedros. Nella stessa conferenza, l'esperto dell'Oms Maria Van Kerkhove ha dichiarato che molte città europee potrebbero rimanere senza posti nelle terapie intensive nelle prossime settimane. "C'è una situazione molto preoccupante che sta accadendo in Europa, dove non stiamo solo assistendo a un aumento del numero di casi, ma anche a un aumento dei ricoveri e ad una crescita del tasso di persone che necessitano di cure intensive. E in molte città in tutta Europa la capacità massima di terapie intensive sarà raggiunta nelle prossime settimane", ha dichiarato la van Kerkhove in una conferenza stampa virtuale. (Res)