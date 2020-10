Medio Oriente: Hamas, normalizzazione rapporti tra Israele e Sudan è un peccato politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni tra Israele e Sudan, annunciata oggi a Washington, è un "peccato politico" che danneggia sia i palestinesi che i sudanesi. È la denuncia del movimento islamista palestinese Hamas. "Questo è un peccato politico che danneggia il popolo palestinese e la sua giusta causa, danneggia anche l'interesse nazionale del Sudan e avvantaggia solo Netanyahu (il primo ministro israeliano)", ha dichiarato, Hazem Qassem, portavoce ufficiale di Hamas, in una nota. Anche l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha descritto come “una nuova pugnalata alle spalle” la decisione del Sudan di avviare la normalizzazione delle relazioni con Israele. "L'unione del Sudan ad altri Paesi che hanno normalizzato i legami con lo Stato di Israele rappresenta una nuova pugnalata alle spalle del popolo palestinese e un tradimento della giusta causa palestinese", ha dichiarato Wasel Abu Youssef, membro dell'Olp in una nota.(Res)