Carburanti: D'Ermo (Wec), filiera dell'idrogeno favorirà transizione più inclusiva

- Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno è un asse centrale che permetterà di promuovere una fase di transizione energetica più "pervasiva ed inclusiva" permettendo di decarbonizzare settori - quali l'industria pesante o il trasporto a lunga distanza - che finora hanno avuto difficoltà ad integrare gli obiettivi del Green new deal. Lo spiega il direttore generale del World Energy Council (Wec) Paolo D'Ermo in un video messaggio ad "Agenzia Nova", nell'ambito della 15ma edizione del salone Oil&nonOil organizzato da Veronafiere e Mirumir, che si è concluso oggi a Verona. Esprimendo la posizione di Wec, D'Ermo ha sottolineato come lo sviluppo di una filiera italiana dell'idrogeno è un progetto da sostenere in quanto può nascere dalla collaborazione di molteplici attori e competenze e che proprio per questo permette di "minimizzare i costi" della transizione energetica. "Nel secolo scorso l'Italia ha sviluppato eccellenze nella costruzione di una filiera del Gas naturale liquefatto (Gnl)", spiega d'Ermo, ricordando che questa filiera presenta "almeno quattro punti di contatto con quella dell'idrogeno" (struttura generale; componentistica; magazzini di stoccaggio nel caso di trasporto di idrogeno liquido; soluzioni di criogenia), tutte tecniche che in Italia "hanno player di alto livello". Sulla strategia da sviluppare, d'Ermo segnala la Global Hydrogen Chart, iniziativa che in qualità di osservatorio il Wec ha lanciato con l'obiettivo di raccogliere gli impegni di istituzioni ed industria per supportare la richiesta di idrogeno a livello internazionale. (Res)