Covid: Gallone (FI), situazione surreale per colpa del governo (2)

- Secondo Gallone, "l’alleanza pubblico-privato è una delle soluzioni più efficaci e più immediate e sarebbe stata utilissima anche nella fase organizzativa del nuovo anno scolastico, così come più volte detto da Forza Italia che ha sempre proposto un patto educativo tra statali e paritarie per garantire la sicurezza degli studenti. Da insegnante - prosegue Gallone - sono profondamente contraria a reintrodurre la didattica a distanza. La scuola, grazie ai dirigenti scolastici, si era già organizzata, e se al posto degli inutili banchi si fosse investito sul trasporto usando quei soldi pubblici per garantire spostamenti sicuri, ora non saremmo costretti a distruggere un altro anno scolastico. Ma il governo ha sempre alzato un muro di fronte alle nostre proposte sensate, solo perché arrivavano dall'opposizione. E invece sarebbe stato opportuno abbattere ogni pregiudizio e combattere insieme contro il nemico comune con l'unico obiettivo di salvare il Paese". (Com)