Ungheria: migliaia in piazza per la libertà di insegnamento

- Migliaia di persone sono scese in piazza a Budapest per rivendicare un'istruzione libera per gli studenti dell'Accademia d'arte drammatica e cinematografica (Szfe) della capitale ungherese. Lo riferisce il portale di informazione "Hvg". La manifestazione non cade in una data ordinaria, ma nel 64mo anniversario della rivoluzione ungherese del 1956. Le proteste studentesche vanno avanti da mesi, ovvero da quando l'agosto scorso la dirigenza dell'Szfe ha annunciato le proprie dimissioni in blocco, lamentando il fatto che la fondazione che ha preso il controllo dell'Accademia li ha privati dei loro "poteri essenziali" in materia di gestione finanziaria, organizzativa e del personale. Più recentemente il nuovo rettore nominato dalla fondazione, l'ex ufficiale militare Gabor Szarka, ha intimato agli studenti e al personale universitario di terminare la loro occupazione del campus – l'ultimatum è scaduto lo scorso venerdì. Ha inoltre chiesto ai membri del consiglio studentesco e del personale della facoltà di dichiarare se appoggiano le proteste, alludendo a "conseguenze occupazionali" per coloro che avrebbero risposto positivamente. Il governo di Budapest ha negato tentativi di limitare la libertà di insegnamento. (Vap)