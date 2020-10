Roma: Diaco ancora minacciato su caso cinghiali, solidarietà da M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco (M5s) denuncia ancora una volta su Facebook di aver ricevuto insulti e minacce, in merito alla vicenda dell'uccisione di alcuni cinghiali, avvenuta a Roma. Solidarietà da parte del Movimento 5 stelle di Roma: "il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco, in questi giorni sta ricevendo minacce vergognose - si legge in un post Facebook del gruppo M5s - . Questi attacchi sono il risultato dell’ennesima strumentalizzazione politica da parte dei vecchi partiti anche di personaggi di spicco del panorama politico nazionale che hanno tentato di gettare fango su quanto il consigliere capitolino del M5s sta facendo per tutelare la fauna selvatica che ricordiamo - ancora una volta - è di competenza regionale. Nonostante questo non ce ne siamo lavati le mani. Non abbiamo guardato dall’altra parte e continueremo a non farlo. A Daniele Diaco va tutta la solidarietà del gruppo M5s. Non ci facciamo intimidire. Mai", conclude Il M5s Roma. (segue) (Rer)