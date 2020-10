Mondo di mezzo: Pacetti (M5s), Alemanno condannato, a Roma costruito su queste macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gianni Alemanno è stato condannato in appello a sei anni di reclusione per corruzione e finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta Mondo di mezzo". Lo scrive su Facebook Giuliano Pacetti, capogruppo Movimento 5 stelle in Campidoglio. "È questo quello che c’era a Roma prima del M5s. È su queste macerie che abbiamo costruito. È per impedire che ritornino che dobbiamo continuare a lavorare anche nei prossimi anni. Non è un caso se le battaglie che stiamo portando avanti da inizio mandato siano tutte incentrate sul ripristino della legalità", conclude.(Rer)