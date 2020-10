Clima: Consiglio Ue raggiunge accordo parziale su proposta legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea oggi ha raggiunto un accordo su un orientamento generale parziale sulla proposta di legge europea sul clima, che ha lo scopo di fissare nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050, come approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2019. Il Consiglio ha spiegato di sottolineare, nella sua posizione, l'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri, come anche l'efficacia in termini di costi nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica. La posizione del Consiglio è parziale in quanto non specifica ancora un obiettivo aggiornato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, riguardo al quale sono necessari ulteriori lavori per raggiungere un accordo tra gli Stati membri.Il Consiglio ha modificato la parte della proposta iniziale che avrebbe consentito alla Commissione di adottare una traiettoria per il conseguimento della neutralità climatica e chiede invece all'esecutivo europeo di proporre un traguardo intermedio per il 2040, dopo il primo bilancio globale dell'accordo di Parigi. Per garantire che negli anni a venire l'Ue resti sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo di neutralità climatica, il Consiglio incarica la Commissione di riferire in merito all'applicazione della legge europea sul clima entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto dall'accordo di Parigi. Se del caso, la Commissione può presentare proposte di modifica della legge europea sul clima. (Beb)