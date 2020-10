Covid: Ronzulli (FI), subito risorse a fondo perduto per settore ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, rileva che "il governo continua a sbagliare nonostante oggi abbia nozioni a sufficienza. Continua a rincorrere le conseguenze della pandemia, anziché prevenirle. L'ultimo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri), varato appena 5 giorni fa - prosegue la parlamentare in una nota -, è nato già superato dall'andamento dei contagi che richiede ulteriori restrizioni, destinate irrimediabilmente a impattare su una lunga serie di attività economiche, a partire dal settore della ristorazione. Adesso basta perder tempo, il governo si muova per una volta in anticipo e preveda fin da subito sovvenzioni a fondo perduto per tutti quei locali che già stanno lavorando a un regime fortemente ridotto e che rischiano di dover nuovamente chiudere". L'esponente di FI aggiunge: "Ci sono più di 15 miliardi non spesi dei 100 complessivamente stanziati con i vari scostamenti di bilancio votati dal Parlamento, si utilizzino per sostenere queste attività. Si passi, finalmente, dalle parole ai fatti, dalle risorse stanziate solo sulla carta a trasferimenti che arrivino subito nelle tasche degli esercenti in difficoltà". (Com)