Trasporti: Bussolati (Pd) a Fontana, da governo 300 milioni per bus turistici, ma Regione non ne ha fatto nulla

- "Fontana non conosce la situazione e parla a caso. Il Governo per l'introduzione di bus turistici ha stanziato 300 milioni di euro ( 120 già spesi dalle Regioni). La Lombardia, in particolare, con le risorse messe a disposizione, ha introdotto 80 autobus turistici molti meno dei 350 della Campania dei 260 dell'Emila Romagna, dei 184 del Veneto e 130 del Lazio. Questo nonostante i chilometri percorsi dalle linee in origine fossero molti meno di quelli della Lombardia". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati, che ribatte al presidente della Regione, Attilio Fontana che ha accusato il Governo di non aver stanziato risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale. "L'ennesima figura barbina di Fontana e della sua giunta - prosegue Bussolati - che si vede sopravanzare dalle altre Regioni (si pensi che la sola Provincia autonoma di Trento ha introdotto più autobus turistici dell'intera Lombardia), nonostante proprio in Lombardia servissero di più. Ma non solo. Sarebbe compito della Regione e di Fontana incidere su una differenziazione degli orari di ingresso nelle scuole che ha deciso di chiudere e ridefinire con le agenzie di trasporto pubblico locale il servizio di conseguenza". "La giunta non ha fatto nulla in questa direzione e ora si trova in pesante ritardo. Non ha stanziato un euro in più del suo bilancio per potenziare il trasporto pubblico mentre sarebbe necessario e possibile, specie su quello su gomma extraurbano, proprio dove genitori esasperati hanno dovuto noleggiare da soli un bus privato per mandare i figli a scuola", conclude Bussolati.(Com)