Croazia: presidente Milanovic, premier Plenkovic è stato protetto da tutti i regimi

- Il premier croato Andrej Plenkovic è stato "protetto da tutti i regimi" ed ha evitato il servizio militare nell'ex Jugoslavia in base ad una "falsa diagnosi di anemia". Lo ha dichiarato il presidente croato Zoran Milanovic. Il capo dello Stato ha auspicato per il bene della Croazia che Plenkovic cesserà il suo incarico nel 2024, se il governo arriverà fino a tale data. Commentando infine il rifiuto di Plenkovic di tenere una sessione del Consiglio di sicurezza nazionale, fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni necessarie, Milanovic ha affermato che il governo non è autorizzato a dare ordini e agisce in questo modo per prendere tempo. Presidente e premier della Croazia sono ormai in scontro aperto, anche dopo le indagini avviate dalle autorità giudiziarie sul caso della società pubblica Janaf (Oleodotto adriatico). Parlando della vicenda dell'arresto dell'amministratore delegato della società, Dragan Kovacevic, il capo dello Stato ha detto che il premier "doveva sapere". (segue) (Seb)