Covid: Pirro (M5s), spendere risorse stanziate, Mes non serve

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità a palazzo Madama, Elisa Pirro, osserva che "il governo ha stanziato oltre 5 miliardi dall’inizio dell’emergenza. Una cifra che per la sanità non si era mai vista: fondi per le assunzioni, per le terapie intensive, per il contact tracing, per le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale). Ma a fronte di tutto questo - continua la parlamentare su Facebook - purtroppo stiamo pagando dei ritardi. Non tutte le Regioni infatti stanno impiegando le risorse messe a disposizione e nel frattempo sentiamo parlare del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) come panacea di tutti i mali. Non è così. In questi mesi tutti i limiti della riforma del titolo V della Costituzione sono drammaticamente venuti a galla: dalla situazione lombarda che negli anni ha depotenziato il pubblico in favore dei privati, alla Campania e alla Calabria dove la sanità paga dei ritardi atavici, all’Umbria dove la Giunta Tesei sembra voler intraprendere la strada lombarda nel potenziamento dei privati. In questo quadro si inserisce l’emergenza Covid-19". L'esponente del M5s, poi, prosegue: "Da un lato quindi, c’è il governo che ha stanziato risorse che ancora si fatica a spendere a causa di alcune inefficienze regionali. Dall’altra c’è chi chiede a gran voce di usare il Mes che però - cosa ribadita dal ministro Gualtieri - non servirebbe per nuove spese, per nuove strutture e ospedali, ma solo per pagare ciò che ci si è già impegnati a finanziare, nel caso in cui l’Italia si trovasse in crisi di liquidità. Cosa inesistente, ha ricordato lo stesso ministro, visto l’enorme successo di tutte le aste dei nostri titoli di Stato, che nelle scadenze più brevi pagano addirittura interessi negativi". (segue) (Rin)