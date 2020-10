Covid: Pirro (M5s), spendere risorse stanziate, Mes non serve (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice sottolinea che "le Regioni, oggi, hanno i fondi necessari e ne arriveranno altri: nella legge di Bilancio ci sono 4 miliardi per la sanità. Ma a fronte di tutto questo, i posti letto in terapia intensiva dovevano passare da 5.179 a 8.679 e sono fermi a 6.628, il personale che andava assunto per il tracciamento è stato aumentato di pochissime unità rispetto al necessario, stessa cosa per le Usca che sembrerebbero essere la metà di quelle previste. Questo governo sta facendo il possibile per sopperire alla mancata programmazione, ai fondi che sono stati tagliati negli anni, alle lacune del regionalismo sanitario - conclude Pirro - ma è davvero necessario che le Regioni inadempienti si attivino il più possibile. Non c’è più tempo da perdere". (Rin)