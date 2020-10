Fisco: Mef su fatture elettroniche a Pa, in Gazzetta ufficiale decreto su cause motivate di rifiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pa. Il decreto - riferisce una nota del Mef - attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di amministrazioni pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di interscambio (Sdi) debba essere puntualmente motivato. In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto: fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della Pa destinataria della trasmissione del documento; omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da riportare in fattura; omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci; omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci; omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. (segue) (Com)