Fisco: Mef su fatture elettroniche a Pa, in Gazzetta ufficiale decreto su cause motivate di rifiuto (2)

- Sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento, spiega il Mef. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della Pa. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle amministrazioni pe quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi. Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e Pa (nell’ambito del settore "business to government") e tra privati (nell’ambito del "business to business" e del "business to consumer"). (Com)