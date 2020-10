Spagna: Covid, Paesi Baschi, Asturie, Estremadura e Melilla chiedono stato di emergenza locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità autonome dei Paesi Baschi, Asturie, Estremadura e Melilla chiederanno al governo spagnolo l'attivazione dello stato di emergenza nei loro territori a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. L'esecutivo, infatti, lascia alle regioni il compito di chiedere questa ulteriore misura restrittiva. Oggi il primo ministro, Pedro Sanchez, ha definito la situazione del paese "molto grave" ma ha evitato di annunciare uno stato di emergenza nazionale. Da parte sua, la comunità di Madrid oggi ha già disposto un coprifuoco in tutta la regione, che entrerà in vigore domani, da mezzanotte fino alle ore 6. I bar ed i ristoranti non potranno servire nuovi clienti dalle 23. Vietati gli assembramenti di oltre sei persone e le riunioni private tra persone non conviventi. A partire da lunedì, inoltre, entreranno in vigore restrizioni specifiche in 32 aree distrettuali della capitale e dei comuni della regione. I residenti di queste zone non potranno uscire se non per motivi giustificati, come per andare al lavoro, per studio o per un appuntamento dal medico. (Spm)