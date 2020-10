Germania: indice produzione industriale Ihs Markit di ottobre a quota 64,9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata di coronavirus e le sue conseguenze economiche paiono non aver raggiunto l'industria tedesca, che invece è in pieno boom. L'indice della produzione industriale di ottobre, elaborato dall'istituto Ihs Markit di Londra, segna infatti quota 64,9, in aumento di 2,5 punti dal dato di settembre scorso. Il risultato è ben al di sopra di quota 50, che per Ihs Markit separa l'espansione di un'economia dalla sua contrazione. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la Germania non sperimenta soltanto un aumento della produzione industriale. Migliorano anche gli ordini in entrata, la situazione occupazionale, le aspettative sui prezzi e le prospettive per l'anno. Tra settembre e ottobre, l'indice dei direttori degli acquisti è salito da 56,4 a 58 punti. L'indicatore dell'economia tedesca nel suo complesso ha, invece, registrato un avanzamento di soli 0,2 punti a quota 54,5. A influire in maniera determinante sul dato è l'indebolimento del settore dei servizi. Le misure anticontagio colpiscono in particolare hotel, ristoranti e turismo. (Geb)