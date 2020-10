India: premier Modi nel Bihar per sostenere il candidato alla guida dello Stato Kumar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi, nella giornata di oggi 23 ottobre, si è recato nello Stato del Bihar dove ha tenuto una serie di comizi per sostenere il candidato alle elezioni, previste il 28 ottobre. Modi ha elogiato il capo ministro Nitish Kumar per la sua gestione della pandemia di coronavirus in Bihar, invitando la popolazione a sostenere il leader dell'Alleanza democratica nazionale (Nda). Senza troppe esitazioni, il premier indiano ha lanciato un attacco contro il partito di opposizione Rashtriya Janata Dal (Rjd), guidato da Lalu Prasa. "Lo Stato ha l'elettricità. I giorni delle lanterne sono finiti", ha detto Modi durante un comizio riferendosi al simbolo del partito Rjd. La coalizione guidata dal Bharatiya Janata Party (Bjp), il partito di Modi, sta cercando di ottenere maggiori consensi nello stato del Bahir. Inizialmente la campagna elettorale si è tenuta online ma, successivamente, i candidati hanno optato per i comizi nelle piazze, nonostante l'alto numero di casi giornalieri in India di Covid-19. Il governatore del Bihar sostiene tuttavia di fare in media 150 mila test al giorno, registrando un calo di nuovi positivi di coronavirus. Ma gli esperti sono scettici perché la maggior parte dei test sono test rapidi, che danno risultati in 30 minuti ma hanno un tasso di accuratezza che, in alcuni casi, arriva fino al 30 per cento.(Inn)