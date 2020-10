© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali, denuncia che "siamo all'ennesimo rimando: Patrick Zaki resta in carcere in Egitto". Un rimando che, Palazzotto osserva su Twitter, "si somma ai precedenti, con il solo obiettivo di snervare chi chiede a gran voce che Patrick torni subito a casa. Rimando che spera nel silenzio. Ma non ci vedranno complici. Mai. Patrick Zaki libero". (Rin)