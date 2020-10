Ue: Parlamento adotta posizione su Pac, più sostegno ad agricoltura rispettosa di clima e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiore sostegno per chi adotta pratiche rispettose del clima e dell'ambiente. Un massimale annuale dei pagamenti diretti fissato a 100 mila euro, più aiuti alle Piccole e medie imprese. Misure ad hoc per sostenere gli agricoltori durante le crisi. Sanzioni più severe in caso di infrazioni ripetute, ad esempio delle norme sull'ambiente o sul benessere degli animali. Sono i principali punti del testo di riforma della politica agricola (Pac) post 2022 su cui i deputati europei hanno oggi adottato la posizione del Parlamento. Ora, la squadra negoziale del Parlamento è pronta ad avviare il dialogo con i ministri dell'Ue. Tre sono i regolamenti della Pac: il regolamento sui piani strategici, il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, il regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Pac. (segue) (Beb)