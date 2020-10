Ue: Parlamento adotta posizione su Pac, più sostegno ad agricoltura rispettosa di clima e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha rafforzato le pratiche rispettose del clima e dell'ambiente obbligatorie, la cosiddetta condizionalità, che gli agricoltori devono applicare per poter ottenere sostegno diretto. Inoltre, i deputati intendono dedicare almeno il 35 per cento del bilancio per lo sviluppo rurale a qualsiasi tipo di misura legata al clima o all'ambiente. Almeno il 30 per cento del bilancio per i pagamenti diretti sarà destinato a regimi ecologici volontari che potrebbero aumentare il reddito degli agricoltori. I deputati insistono affinché siano istituiti servizi di consulenza aziendale in tutti i Paesi Ue e almeno il 30 per cento dei finanziamenti dell'Ue sia destinato al sostegno degli agricoltori per la lotta al cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la tutela della biodiversità. Invitano poi gli Stati membri a incoraggiare gli agricoltori a destinare almeno il 10 per cento dei propri terreni a interventi paesaggistici a sostegno della biodiversità, quali siepi, alberi non produttivi e stagni. (segue) (Beb)