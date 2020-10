Ue: Parlamento adotta posizione su Pac, più sostegno ad agricoltura rispettosa di clima e ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno votato per ridurre progressivamente i pagamenti diretti annuali agli agricoltori al di sopra dei 60 mila euro e poi fissarne il massimale a 100 mila euro. Sarà tuttavia possibile agli agricoltori di detrarre il 50 per cento dei salari collegati alle attività agricole dall'importo totale prima di effettuare la riduzione. Almeno il 6 per cento dei pagamenti diretti nazionali dovrebbe servire al sostegno delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni. I deputati aggiungono che in caso più del 10 per cento fosse utilizzato, la riduzione diventerebbe volontaria. I Paesi Ue avrebbero la possibilità di destinare almeno il 2 per cento delle dotazioni per i pagamenti diretti a sostegno dei giovani agricoltori e i finanziamenti per lo sviluppo rurale potrebbero fornire un sostegno complementare in grado di dare la priorità agli investimenti dei giovani agricoltori. (segue) (Beb)