Ue: Parlamento adotta posizione su Pac, più sostegno ad agricoltura rispettosa di clima e ambiente (5)

- Il Parlamento intende comminare sanzioni più elevate nel caso di inosservanza dei requisiti dell'Ue, ad esempio in materia di ambiente, benessere degli animali o qualità degli alimenti. L'importo della sanzione è pari ad almeno il 10 per cento dell'importo totale dei pagamenti (un incremento rispetto all'attuale 5 per cento). I deputati chiedono infine l'istituzione di un meccanismo di denuncia ad hoc attraverso il quale gli agricoltori e i beneficiari che subiscono un trattamento iniquo o che si trovino in situazione di svantaggio per quanto riguarda l'accesso ai fondi dell'Ue, possano presentare denuncia se il loro governo nazionale non gestisce il loro reclamo in modo soddisfacente. (segue) (Beb)