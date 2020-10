Ue: Parlamento adotta posizione su Pac, più sostegno ad agricoltura rispettosa di clima e ambiente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolamento sui piani strategici è stato approvato con 425 voti favorevoli, 212 voti contrari e 51 astensioni. Il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati è stato approvato con 463 voti favorevoli, 133 voti contrari e 92 astensioni. Il regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Pac è stato approvato con 434 voti favorevoli, 185 voti contrari e 69 astensioni. Le attuali regole della Pac scadono il 31 dicembre 2020 e dovrebbero essere sostituite da norme transitorie fino a quando la riforma della Pac non sarà concordata e approvata da Parlamento e Consiglio. La Pac rappresenta il 34,5 per cento del bilancio Ue 2020 (58,12 miliardi di euro). Circa il 70 per cento del bilancio della Pac sostiene il reddito di 6-7 milioni di aziende agricole nell'Ue. (Beb)