Ue: Berlusconi, Tajani, De Meo, Forza Italia si è battuta per agricoltura moderna e competitiva

- La delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo si è battuta per un'agricoltura moderna e competitiva che sappia coniugare prestazioni economiche, salvaguardia dei livelli di produzione, competitività delle imprese e tutela dell'ambiente. Questo il commento degli eurodeputati di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, all'approvazione del pacchetto di riforma della Politica agricola comune (Pac) post 2022. "La nuova politica mette al centro i veri agricoltori, sostiene i giovani e favorisce investimenti e occupazione valorizzando prodotti ed eccellenze italiane. Da sola, con 344 miliardi di euro stanziati per il 2021-2027, la Pac rappresenta oltre un terzo del bilancio europeo. Al nostro Paese arriveranno oltre 3,6 miliardi di euro l'anno", hanno dichiarato in una nota. "Ventidue milioni di cittadini europei lavorano in questo settore, il 47 per cento del nostro territorio è agricolo: sostenere l'agricoltura significa sostenere il futuro dell'Europa", hanno aggiunto. I tre eurodeputati hanno spiegato che "gli investimenti dell'Ue e le abilità degli imprenditori del settore hanno fatto dell'Europa il leader mondiale in agricoltura, per qualità di prodotti, sicurezza alimentare, innovazione ed elevati standard ambientali" e che "il nostro Paese è primo in Europa per numero di prodotti di qualità certificata". (segue) (Beb)