Russia: vicedirettore Centro Chumakov, diffusione Covid in una fase di rilassamento dell’umanità

- I successi in campo epidemiologico e dei vaccini ottenuti negli ultimi decenni, quando con le campagne di vaccinazione sono state messe sotto controllo circa una ventina di importanti malattie, hanno creato un effetto psicologico di rilassamento nell'intera umanità. Lo ha dichiarato Konstantin Chernov, vicedirettore generale del Centro federale Chumakov per la ricerca e lo sviluppo di prodotti immunobiologici, intervenendo al Forum eurasiatico di Verona. "Dagli anni Ottanta del secolo scorso fino a letteralmente i giorni nostri abbiamo avuto la sensazione di avere tutto sotto controllo", ha dichiarato Chernov. "Abbiamo bisogno di protocolli medici adeguati, indubbiamente. Ma per tutelare la popolazione c'è bisogni di creare una immunità di massa. E questa è data dal vaccino. Ne servono diversi", ha aggiunto. L'individuazione del virus Covid-19 ha richiesto solo poche settimane, un periodo di tempo minimo se confrontato con i tempi di ricerca che sono stati necessari per lo studio di altri importanti epidemie della storia, ha osservato il vicedirettore del Chumakov.(Res)