Guinea-Conakry: nuove proteste nella capitale, uditi colpi d'arma da fuoco

- Spari e colpi di arma da fuoco sono stati uditi nella capitale della Guinea, Conakry, dove i sostenitori del candidato di opposizione alla presidenza, Cellou Dalein Diallo, si sono scontrati con la polizia. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale. Le nuove proteste giungono dopo che il presidente uscente della Guinea, Alpha Condé, è ad un passo dalla rielezione per un terzo mandato consecutivo alla guida del Paese. Con 17 circoscrizioni scrutinate sulle 38 complessive, il capo dello Stato è infatti saldamente in testa con oltre 2,4 milioni sui 3,9 conteggiati (circa il 61,5 per cento) davanti al suo principale sfidante Dalein Diallo, che ha finora raccolto 1,2 milioni di voti (30,7 per cento). È quanto reso noto dalla Commissione elettorale. Se i risultati dovessero essere convalidati dalla Corte costituzionale; sarebbe un'altra battuta d'arresto per Diallo, già battuto da Condé nelle due precedenti elezioni presidenziali del 2010 e del 2015. Lunedì scorso, tuttavia, l’ex premier si è autoproclamato vincitore prima che le accuse di frode innescassero violenti scontri in diversi quartieri della capitale Conakry tra i suoi sostenitori e le forze di polizia guineane. Negli scontri sono morte almeno 10 persone. (Res)