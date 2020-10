Nato: giornata conclusiva ministeriale, Guerini conferma impegno Italia nelle iniziative dell’Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue anche l’impegno - come “Nazione Framework” - nella Resolute Support Mission in Afghanistan. “Abbiamo confermato i nostri impegni e manteniamo la flessibilità nell’adeguare il dispositivo all’evoluzione del contesto di sicurezza e politico” ha spiegato Guerini che ha rimarcato la necessità di una “coesione di intenti” nell’ambito della missione, al fine anche di non pregiudicare o compromettere il delicato processo di negoziazione intra-afgano che stenta ancora a decollare: “Credo che sia giunto il momento di fissare, congiuntamente, l’obiettivo politico che la NATO prefigura in Afghanistan. Solo una condivisa decisione politica sull’obiettivo da raggiungere potrà individuare i relativi strumenti necessari per il suo conseguimento”. (segue) (Com)