Roma: Zingaretti a Centocelle, piazza dei Gerani dedicata a Federica Stiffi

Questo pomeriggio il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato, nel quartiere romano di Centocelle, piazza dei Gerani in occasione della sua riqualificazione. La piazza viene intitolata a Federica Stiffi, giovane morta per shock anafilattico per un drink che conteneva lattosio cui era fortemente allergica. Nello specifico il piano di riqualificazione di piazza dei Gerani, nasce dalla rete d'impresa Castani che ha progettato l'intervento e vinto il bando regionale con cui la Regione Lazio ha finanziato, con 16,5 milioni, 161 progetti in tutto il Lazio. In particolare la rete d'impresa Castani, composta da oltre 90 esercenti della zona, ha ottenuto un finanziamento di 80 mila euro. Di questi, 32 mila euro sono stati utilizzati per la riqualificazione della piazza, ulteriori 15 mila euro sono stati versati dalla società regionale Lazio Crea con i quali è stato acquistato un gioco inclusivo per ragazzi con disabilità. Infine 83 mila euro sono stati recuperati tramite attività di fundraising da cittadini e commercianti di Centocelle. Gli altri giochi della piazza sono stati acquistati tutti con sponsorizzazioni private.