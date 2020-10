Roma: Zingaretti a Centocelle, piazza dei Gerani dedicata a Federica Stiffi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La piazza è stata completamente rinnovata, prima era un bivacco oggi qui c’è uno splendido giardino. Una vera e propria rinascita – ha detto Zingaretti – realizzata attraverso un gioco di squadra e una forte sinergia di risorse pubbliche e private. Grazie dunque, alla rete di imprese Castani e a tanti cittadini, attività, esercizi commerciali di Centocelle e sponsor, che insieme hanno raccolto oltre 80 mila euro indispensabili a trasformare un posto sporco e abbandonato a se stesso in una piazza più bella e ricca di servizi. Per me tornare in questo quartiere ha un significato enorme – ha continuato il presidente della Regione Lazio - e ora più che mai, in questa fase di fragilità e incertezza dell’intero Paese, è il momento di migliorare le nostre città, riportando qualità urbana, servizi, presidi culturali e anche un’economia sana. Se siamo uniti, istituzioni e cittadini, anche la criminalità è costretta ad arretrare. Dobbiamo reagire compatti a ogni tentativo di attacco alle nostre libertà, perché non possiamo dimenticare l’incendio alla libreria Pecora elettrica, al Baraka bistrot e al locale Pinsa 55. Non lasceremo mai Centocelle alla violenza”. (segue) (Com)