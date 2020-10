Roma: Zingaretti a Centocelle, piazza dei Gerani dedicata a Federica Stiffi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell’inaugurazione in piazza dei Gerani, il presidente Zingaretti ha voluto visitare questi ultimi due locali, che dopo essere stati oggetto di atti vandalici e intimidatori, hanno ripreso l’attività, specificando che: “Presto anche nel luogo dove c’era la Pecora elettrica aprirà un nuovo spazio culturale (di circa 70 metri quadrati) al cui interno, in collaborazione con la rete del territorio, si terranno convegni, proiezioni, incontri, dibattiti grazie all’intervento della Regione Lazio che ha investito circa 40 mila euro del proprio bilancio e affidato a Lazio Crea l’allestimento e la gestione del luogo. Non potevamo permettere che un luogo così importante per la città potesse scomparire”, ha aggiunto Zingaretti. In questi mesi la Regione Lazio è intervenuta con strumenti innovativi per sostenere il quartiere dopo gli attacchi subiti dalla criminalità organizzata. È stato istituito per esempio un fondo per le attività vittime di attacchi criminali: “Bisogna dare a chi ha il coraggio di scommettere sui territori più difficili il segnale che le istituzioni sono al loro fianco – ha concluso Zingaretti -. Con il fondo da un milione di euro abbiamo finanziato tutte le imprese colpite nel quartiere”. (Com)