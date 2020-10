Cultura: Accademia di Romania apre al pubblico dal 5 novembre la mostra "Città in sintesi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra propone un cambiamento di prospettiva sulle piazze delle città europee. Che si tratti di metropoli o di borghi, la piazza è il luogo più importante. È lì che conducono le arterie principali, che ci sono gli edifici e le statue più significative. La piazza centrale è una sintesi storica, architettonica, culturale, sociale del vivere cittadino e in questo senso è uno spazio privilegiato. Le foto in mostra, scattate con un drone professionale, danno una prospettiva aerea sulle piazze di diverse città storiche europee. Celebri piazze di famose capitali sono proposte qui accanto ad altre magari molto meno note, ma non per questo meno interessanti. Lo spazio geografico della piazza è il filo rosso di questa mostra. Il punto di partenza è dato da una costatazione che, pure se palese, ha delle ricadute notevoli non soltanto a livello visivo, ma anche sulla comprensione della piazza come fenomeno storico e culturale: una piazza non è interamente visibile dalla piazza stessa. Tranne che per quelle città storiche dove la torre di una cattedrale permette di avere una visione d'insieme dello spazio, da un'altezza comunque non eccessiva. (segue) (Res)