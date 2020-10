Cultura: Accademia di Romania apre al pubblico dal 5 novembre la mostra "Città in sintesi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fotografia fatta dal drone è uno di quei casi rari e felici in cui il linguaggio tecnico e quello figurato si sovrappongono. Lo sguardo dall'alto è quasi sempre spettacolare. Inoltre, la prospettiva aerea offre anche il vantaggio di far capire ciò che si può soltanto intuire andando a passo per la piazza: una struttura di profondità. Da qui l’intento della mostra di cambiare, stavolta in senso figurato, la prospettiva sulle piazze. Mentre si registra un numero cospicuo di studi, documentari, mostre sulle sorti delle singole piazze, manca invece una panoramica di queste a livello continentale. Da questo punto di vista, la presente mostra può essere considerata una prima. (segue) (Res)