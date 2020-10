Cultura: Accademia di Romania apre al pubblico dal 5 novembre la mostra "Città in sintesi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 60 le foto che verranno esposte nella galleria dell'Accademia di Romania in Roma. La selezione parte da un numero di 100 piazze da oltre 20 paesi europei. La mostra prevede un'importante componente video, in linea con le tendenze contemporanee del settore: un film di circa 30 minuti che scorre in loop e delle immagini in movimento (time-lapse) scattate in varie piazze europee. Catalin D. Constantin è editor di libri e antropologo, professore associato presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Bucarest. La tesi di dottorato, difesa presso la Facoltà di Lettere e pubblicata nel 2013, trattava della vita quotidiana nelle città romene di inizio Novecento, a partire dai periodici originali dell’epoca. Abbinando la sua passione per la fotografia a quella di scrivere e viaggiare, Catalin D. Constantin ha conseguito, nel 2014, un secondo dottorato presso l'Università di Architettura e Urbanistica "Ion Mincu". (segue) (Res)