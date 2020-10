Cultura: Accademia di Romania apre al pubblico dal 5 novembre la mostra "Città in sintesi" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha coordinato varie collane di narrativa e ha curato numerosi volumi di fotografia dedicati al patrimonio culturale romeno. Il suo libro più recente, Città in riassunto. Piazze d’Europa e le loro storie, è una lettura culturale e antropologica. Il volume Finestre di Bucarest e le loro storie, pubblicato nel 2015 sotto il suo coordinamento, ripubblicato nel 2019, in poche settimane dall’apparizione è salito al 1° posto nella classifica delle vendite di libri in Romania. Svolge ricerche antropologiche in situ, negli insediamenti macedo-romeni nelle montagne del Pindo. Coordina, inoltre, da 5 anni la serie settimanale di "Conferenze di Giovedì", del Museo di Bucarest al Palazzo Suțu. Ha esposto in oltre 20 città in Romania, Spagna, Turchia, Bulgaria, Azerbaigian, Georgia, Polonia, Grecia. (Res)