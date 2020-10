Torino: Covid, ingressi contingentati al cimitero di Volpiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il Comune di Volpiano (Torino) ha predisposto un piano di sicurezza per le visite al cimitero, al fine di rispettare i provvedimenti in vigore per limitare la diffusione dell’epidemia Covid-19. Da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre l’ingresso verrà contingentato, consentendo la presenza in contemporanea all’interno della struttura a un numero limitato di persone (circa 300) per garantire il distanziamento sociale; l’entrata potrà avvenire soltanto dal cancello principale e l’uscita da quello laterale. Il piano prevede, inoltre, un orario di apertura nei giorni di sabato e domenica (8.30-12.30, 14.30-18), il divieto d’accesso per le auto all’interno del cimitero e gli obblighi di indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti. Nei giorni di maggiore afflusso, ad esempio domenica 1 novembre, i tempi di attesa per l’ingresso al cimitero potrebbero essere lunghi, per la necessità di garantire il distanziamento sociale; si richiede, pertanto, un comportamento collaborativo e di non creare assembramenti all’esterno. (Rpi)