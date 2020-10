Francia: fonti stampa, Lactalis ha evaso più di 220 milioni di euro tra il 2013 e il 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2013 e il 2018 il gruppo francese Lactalis, specializzato nel settore caseario, avrebbe sottratto al fisco più di 220 milioni di euro di tasse. Lo rivela il sito di investigazione "Disclose". "Lactalis non fa evasione fiscale, è un'azienda francese che paga le sue tasse in Francia", ha fatto sapere il gruppo, citato dai media d'oltralpe. Per la sua inchiesta "Disclose" si è basato su 113 documenti che dimostrano come il gruppo ha fatto risalire i ricavi nelle sue attività britanniche, spagnole e francesi verso una società di comodo basata in Lussemburgo, la Nethuns. Già nel 2018 il gruppo aveva smentito le rivelazioni su delle pratiche fiscali illegali pubblicate dai siti "Mediapart" e "Les Jours", insieme al settimanale "Ebdo". L'anno seguente il quotidiano "Ouest France" ha rivelato l'organizzazione fiscale "molto complessa" di Lactalis. (Frp)