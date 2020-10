© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono piani sulla chiusura degli aeroporti polacchi, né per la limitazione del traffico aereo intra-Schengen. Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture polacco, Marcin Horala. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap", Horala ha spiegato che ottobre e novembre sono mesi di bassa stagione anche in assenza di una pandemia e pertanto "i divieti non sono necessari". (Vap)