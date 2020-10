Speciale infrastrutture: Colosimo-Carelli (Fd'I Lazio), tutelare i lavoratori del trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'ordinanza emanata dalla Regione Lazio che impone lo stop alla circolazione dalle 24 alle 05 e il nuovo dpcm del Governo, ora sarebbe auspicabile che si prendessero provvedimenti per la tutela degli operatori del trasporto pubblico locale". È quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e il dirigente romano di Fd'I, Brian Carelli. "È ancora vigente, infatti, la norma che consente l’80 per cento della capienza massima sui mezzi pubblici e non si capisce ancora chi dovrebbe controllare lasciando il personale delle aziende tpl a gestire da solo questa situazione. Riteniamo che questa rappresentanti una grave falla nel sistema è che quindi debbano essere prese decisioni che garantiscano ai lavoratori del servizio pubblico di lavorare in totale sicurezza e tranquillità". (Com)