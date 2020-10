© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, ha acquistato sul mercato 500 mila azioni del Gruppo al prezzo di 0,3275 euro per azione, per un controvalore di circa 164 mila euro. Lo si apprende da un internal dealing della società. L’amministratore delegato aveva già acquistato 500 mila azioni Tim lo scorso 21 settembre, al prezzo di 0,3476 euro per azione. (Rin)