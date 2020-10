Speciale infrastrutture: Lombardi (M5s), subito audizioni con garante Infanzia Lazio e operatori Tlc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Convocare con urgenza tutti i soggetti pubblici e privati, dal garante dell'Infanzia della Regione agli operatori delle Telecomunicazioni, operanti nel Lazio per l'attuazione del Piano banda larga e ultralarga nazionale e regionale e fare così un "tagliando" alla digitalizzazione delle scuole del territorio, con il duplice obiettivo di valutare se i 37 milioni, stanziati dal Governo e destinati alla Regione Lazio attraverso il bando Infratel, siano sufficienti a garantire un'adeguata connettività delle scuole pubbliche del Lazio e verificare quale sia lo stato delle infrastrutture digitali in tutta la regione. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera a firma di Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio, rivolta ai presidenti delle commissioni Sviluppo Economico e Lavori pubblici alla Pisana. "Fermo restando che l'obiettivo prioritario dev'essere garantire la didattica in presenza, e che l'azione di prevenzione va invece focalizzata sui mezzi pubblici, bisogna in ogni caso fare i conti col rischio concreto che, a causa dell'acuirsi dell'emergenza covid, si torni alla didattica a distanza, parzialmente, come sta già avvenendo, o totalmente", spiega Lombardi. "Una scelta da scongiurare ma per la quale dobbiamo dimostrare di essere pronti, così come di fatto non siamo, allo stato attuale".