Speciale infrastrutture: Polonia, Cellnex raggiunge accordo da 800 milioni con Iliad per 7 mila impianti

- La società attiva nelle telecomunicazioni spagnola Cellnex ha raggiunto un accordo con la francese Iliad per l'acquisizione di una partecipazione di controllo del 60 per cento nella società che gestirà i quasi 7 mila torri e impianti di telecomunicazione "Play" in Polonia per un importo di 800 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, Iliad ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per Play il 21 settembre, che dovrebbe chiudersi alla fine di novembre, mentre quello tra Iliad e Cellnex è previsto per il secondo trimestre del prossimo anno. Sulle base dell'accordo si stimano investimenti a 1,3 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. (Spm)