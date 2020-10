Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti negativi sul Pil del quarto trimestre Italia, in caso di una recrudescenza del Covid-19, potrebbero andare da circa tre punti percentuali, in uno scenario meno sfavorevole, a otto punti percentuali, nello scenario più avverso. E' la previsione contenuta nella nota sulla congiuntura di ottobre dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Secondo quanto stima quest'ultimo, dopo la forte contrazione dell’attività economica verificatasi nella prima metà dell’anno, l’allentamento delle misure di distanziamento sociale ha indotto un rimbalzo della produzione nel trimestre estivo, non ancora sufficiente però a recuperare i livelli produttivi di fine 2019. Gli indici di fiducia dei direttori acquisti sono tornati sopra quota 50, soglia che identifica il confine tra la contrazione e l’espansione, spiega l'Upb in una sintesi della nota. (segue) (Rin)