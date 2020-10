Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio mondiale, che ha risentito pesantemente della pandemia sia per la riduzione della domanda sia per le restrizioni agli scambi imposte in emergenza, è tornato a espandersi, prosegue l'Upb. Secondo i dati del Central Plan Bureau (Cpb), in giugno e luglio l’indice del commercio mondiale è cresciuto su base mensile (7,9 e 4,8 per cento rispettivamente) dopo 5 mesi di contrazione. Nel complesso dei primi sette mesi dell’anno il commercio si è contratto dell’8,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nell’Outlook di ottobre il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto per la prima volta al rialzo le previsioni di crescita del 2020. Il Pil mondiale dovrebbe contrarsi quest’anno del 4,4 per cento, in rialzo di 8 decimi rispetto allo scenario di giugno (la revisione riguarda i paesi avanzati, la cui flessione è ora attesa al 5,8 per cento). Per il prossimo anno le attese sul rimbalzo del Pil mondiale (al 5,2 per cento) sono state invece lievemente limate. Migliorano le stime sulla flessione del commercio di quest’anno (meno 10,4 per cento) e, sebbene marginalmente, anche per il 2021. (segue) (Rin)