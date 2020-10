Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'Italia, gli indicatori ad alta frequenza utilizzati per l’analisi congiunturale prefigurano per il terzo trimestre un recupero dell’attività economica, marcato nella manifattura e con maggiori elementi di incertezza nei servizi. La produzione industriale, dopo il crollo congiunturale durante il confinamento, è cresciuta rapidamente in maggio (42,1 per cento) e in misura più moderata nei tre mesi successivi (rispettivamente 8,2 per cento, 7,4 per cento e 7,7 per cento). L’impatto dell’emergenza sanitaria sul terziario appare persistente. Le restrizioni alla mobilità delle persone hanno determinato un crollo del comparto del commercio al dettaglio, solo in parte recuperato nei mesi successivi al confinamento. Nel secondo trimestre il fatturato dei servizi è risultato inferiore in termini tendenziali di oltre il 70 per cento per gli alloggi e la ristorazione e di circa un terzo per le agenzie di viaggio e il sostegno alle imprese. (segue) (Rin)