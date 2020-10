Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine settembre il traffico aereo di passeggeri si collocava per oltre il 70 per cento al di sotto del livello del 2019, mentre il traffico autostradale, tornato quasi ai livelli pre-pandemia a inizio agosto, ha progressivamente rallentato a partire da settembre. Anche i comparti del terziario che non si sono fermati durante il confinamento hanno registrato forti perdite, come nel caso dell’informatica e delle comunicazioni (meno 8 per cento). L’indice Pmi settoriale, dopo avere registrato minimi storici in aprile (a quota 10,8), si è portato in luglio in territorio espansivo (51,6), per poi collocarsi nuovamente sotto la soglia critica di 50 in agosto e settembre. (segue) (Rin)