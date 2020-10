Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza di famiglie e imprese si è attenuata in estate. Resta tuttavia su ordini di grandezza molto elevati nel confronto storico, prevalentemente per il deterioramento delle componenti relative ai servizi di mercato e al commercio al dettaglio nella prima metà dell’anno. Sulla base dei modelli di breve termine dell’Upb nel terzo trimestre il Pil sarebbe aumentato fortemente, di circa il 12 per cento, ma si collocherebbe su valori ancora inferiori per otto punti percentuali a quelli pre-Covid. L’intervallo di variabilità di queste stime è estremamente elevato, in quanto si estende fino ad alcuni punti percentuali in più o in meno rispetto alla media. L’incertezza sul trimestre scorso è infatti forte, a causa della mancanza di indicatori congiunturali tempestivi per il settore dei servizi, oltre che per le revisioni che potrebbero essere apportate alle serie storiche trimestrali nei prossimi mesi. (segue) (Rin)