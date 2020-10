Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la nota dell'Upb, nello scorcio finale dell’anno l’impulso positivo derivato dal rallentamento della pandemia durante l’estate si esaurirebbe, mentre la variazione congiunturale del Pil sarebbe appena positiva nello scenario di base, che tuttavia non considera gli effetti della nuova ondata dell’epidemia. Le possibilità di crescita dell’economia italiana nello scorcio finale dell’anno dipendono però fortemente dall’evoluzione dell’epidemia, che nelle ultime settimane ha ricominciato a diffondersi velocemente in Italia, in lieve ritardo rispetto a quanto accaduto in altri paesi europei. (segue) (Rin)