Covid: Upb, possibili effetti negativi su Pil quarto trimestre tra il 3 e l'8 per cento (7)

- Gli impatti macroeconomici di una recrudescenza del virus sono estremamente difficili da quantificare. Proiettando diversi scenari alternativi epidemiologici e tenendo conto della relazione statistica storica con le misure restrittive adottate durante la prima ondata, si può stimare - prosegue la nota - che gli effetti negativi sul Pil del quarto trimestre potrebbero andare da circa tre punti percentuali, in uno scenario meno sfavorevole, a otto punti nello scenario maggiormente avverso. La variazione del Pil nel complesso del 2020 ne risulterebbe intaccata, da uno a due punti percentuali, ma gli effetti sarebbero maggiori sulla variazione percentuale del 2021 in quanto il quarto trimestre ha un impatto statistico più forte sulle dinamiche dell’anno successivo. L’esercizio proposto dipende molto dalle ipotesi formulate sull’evoluzione epidemiologica, oltre che da relazioni statistiche stimate sulla base delle poche osservazioni riferite alla prima ondata del Covid. Per questa ragione i risultati vanno interpretati con estrema cautela, conclude l'Upb. (Rin)