Sardegna: non portavano la mascherina, pesanti multe della Polizia Locale a 23 persone

- Pugno duro della Polizia locale a Sassari per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del coronavirus: tra mercoledì e ieri sono state sanzionate ventisette persone, quasi tutti, tranne una, molto giovani. L'attività è svolta soprattutto da personale in borghese che monitora il territorio, in particolare le zone più critiche come gli ingressi delle scuole, i giardini pubblici e le aree segnalate dagli stessi cittadini. Otto sono stati sanzionati davanti a due istituti superiori, mentre altri giovani tra i giardini di via Tavolara e piazza Colonnello Serra, tutti perché creavano assembramenti e non usavano la mascherina. Undici, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona, sono stati individuati dagli agenti in borghese nei portici di via Quarto e anche per loro è scattata la sanzione da 400 euro ciascuno. (Rsc)